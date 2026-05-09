Hermano de Germán Vargas Lleras lo despide en honras fúnebres en Bogotá: “Nunca le tembló la mano”

En medio de las honras fúnebres que se realizan este domingo en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, Enrique Vargas Lleras rindió un emotivo homenaje a su hermano, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien definió como “uno de los hombres más preparados y comprometidos con el país”.

El cuerpo del exvicepresidente fue trasladado hacia la 1:30 de la tarde a la sede de la Cancillería, donde familiares, amigos y figuras de la política colombiana comenzaron a darle el último adiós. Aunque el ingreso al público se abrió a las 3:00 p. m., previamente sus seres más cercanos tuvieron un espacio privado para despedirse.

En declaraciones a Blu Radio, Enrique Vargas destacó la trayectoria política de su hermano y su papel en algunos de los momentos más complejos de la historia reciente del país: “Hemos perdido a un hombre sano, limpio, que le entregó su vida completa al país”, afirmó.

Recordó que Germán Vargas Lleras ocupó distintos cargos públicos, desde concejal de Bogotá hasta senador de la República y presidente del Congreso, donde lideró iniciativas clave en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.



Nunca le tembló la mano en aprobar las leyes que el país necesitó Aseguró el hermano de Germán Vargas Lleras

Según relató, Vargas Lleras impulsó la extradición, promovió normas de extinción de dominio y tramitó legislación para fortalecer a la fuerza pública. Estas decisiones, sostuvo, lo convirtieron en objetivo de múltiples atentados.

“Se enfrentó a las bombas, al narcotráfico, a la guerrilla, a las Farc y a la delincuencia común. Pero nunca jamás declinó”, dijo.

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Su hermano lo describió como “el más valiente de los valientes”, un hombre que, lejos de intimidarse ante las amenazas, encontraba en ellas un motivo adicional para continuar con su agenda política.

Enrique Vargas también recordó la gestión de Germán Vargas Lleras al frente del Ministerio de Vivienda, donde lideró la entrega de las primeras 100.000 casas gratuitas en el país, así como su impulso a decenas de proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria y de agua potable: “No hubo una sola responsabilidad que no asumiera como la más importante para él”, expresó.

Sobre sus últimos días, aseguró que hasta el final mantuvo su preocupación por el futuro institucional del país, el respeto por la Constitución y la preservación de la democracia: “Hasta el último minuto tuvo esa preocupación”, concluyó.

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La ceremonia en el Palacio de San Carlos es el primero de varios actos de despedida. La eucaristía principal se llevará a cabo este lunes a las 11:00 de la mañana en la Catedral Primada de Bogotá.