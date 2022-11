Independientes e izquierda logran acuerdos para candidato único a Alcaldía de Bogotá

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá por los partidos de oposición anunciaron que unificarán fuerzas para inscribir una candidatura única para la Alcaldía de Bogotá. El candidato saldrá de los aspirantes de Alianza Verde, Polo Democrático, Colombia Humana, Activistas, Mais y otros sectores políticos.

“Hemos acordado inscribir una candidatura única y un programa de gobierno de coalición, que se definirá en un proceso entre el 26 de junio y el 26 de julio”, expresó la candidata de los verdes, Claudia López.

En ese mes realizarán cuatro debates públicos. El primero será el 26 de junio, sobre seguridad, paz, convivencia y cultura ciudadana; el segundo, sobre medio ambiente y desarrollo sostenible; el tercero, sobre educación, salud e inclusión social, y el cuarto, sobre movilidad y transporte.

El 5 de julio definirán el mecanismo de selección de una candidatura única que inscribirán antes del 26 de julio.

Sobre una posible coalición para una lista en el Concejo de Bogotá señalaron que no es posible, como lo dijo el candidato Luis Ernesto Gómez: “Una coalición de los partidos no es viable en virtud de la ley. La ley no permite coalición de partidos y movimientos que superen el 15 % de participación electoral en el Concejo”.