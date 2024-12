La disputa política alrededor de los hallazgos en La Escombrera

El senador Iván Cepeda se pronunció sobre la operación Orión y aseguró que, como parte de esta acción, se perpetraron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“La llamada operación Orión fue una cruenta toma militar de la Comuna 13 de Medellín . Nada justifica los crímenes que allí se cometieron. No se puede hablar de una ‘operación institucional’, a menos que se considere ‘institucional’ la participación de paramilitares en acciones oficiales. En este caso, se trató más bien de criminalidad de Estado”, dijo Cepeda.

Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia, habló sobre lo que se vivía en la Comuna 13 en ese entonces.

“Hoy estuvo el expresidente Uribe en la Comuna 13 dirigiéndose a todos los colombianos y explicando el alcance de la operación Orión. Yo creo que también es importante escuchar la manifestación del que fue en su momento el alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez; el gobernador de Antioquia; y la doctora Marta Lucía Ramírez, quien era la ministra de Defensa. Esa operación lo que hizo fue recuperar la seguridad de la ciudadanía. Yo recuerdo que vivía en Santa Mónica y escuchábamos las balas, el tiroteo, porque completamente la Comuna 13 estaba sometida por los bandidos. Y al presidente Uribe, como jefe máximo de la fuerza pública, le tocó tomar decisiones porque, en ese momento, a Luis Pérez, que era alcalde, le quedó grande recuperar la Comuna 13”, dijo.

Añadió que “lo que no podemos permitir es que se imponga la narrativa de la extrema izquierda, que le han lavado la cara a los bandidos de las Farc, del ELN, con la tal paz total de Gustavo Petro, y vienen a hablar de la tal Escombrera que siempre han mencionado en Medellín. Y lo único que hizo el presidente Uribe hoy fue dar un relato de las decisiones que él tomó para recuperar y restablecer la seguridad”.

Esto surge luego de que el expresidente Álvaro Uribe se pronunciara esta mañana y asegurara que los grupos terroristas arrojaban cadáveres a La Escombrera, por lo que no se puede confirmar la responsabilidad de agentes del Estado por el hallazgo de restos óseos sin confirmar su identidad ni la época en la que habrían sido asesinados.

"Nunca apoyamos la impunidad. Pero la JEP y el Gobierno petro-santista lo que hacen es política con las víctimas de

", enfatizó el exjefe de Estado.