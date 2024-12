Hallazgos en La Escombrera no fueron fortuitos: Unidad de Búsqueda y JEP responden

La Escombrera, en Medellín, se ha convertido en uno de los sitios de memoria y dolor en el país por lo que allí sucedió durante el conflicto armado . Las madres, víctimas de este caso, aún exigen respuestas y piden no detener las búsquedas de sus hijos y familiares.

Recientemente, en medio de estas labores en la zona, se hallaron restos óseos; el expresidente Álvaro Uribe Vélez atribuyó esto a una campaña de cara al 2026. “Con la aproximación de las elecciones no tienen alternativa diferente a afectarnos con la mentira”, mencionó.

Desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondieron que sí sucedió y que los hallazgos en La Escombrera son una “derrota aplastante” al negacionismo de aquellos hechos.

Además, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) enfatizó que su misión es aliviar el sufrimiento de las familias de desaparecidos y que han trabajado en un marco de neutralidad e imparcialidad, sin involucrarse en campañas políticas.

La Escombrera Foto: AFP

En diálogo con Mañanas Blu, la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, recalcó que los restos que se encontraron en el sitio, luego de semanas, "no fueron fortuitos" y hace parte de una tarea por la que, justamente, fue creada la unidad.

“La Escombrera es la intervención más compleja que ha podido hacer la unidad en toda su historia y la complejidad está determinada no solo por esos retos de mover más de 40.000 metros cúbicos de tierra para llegar a ese suelo histórico, que hablamos del 2004, menos tres, que es donde presumimos pudieron haber ocurrido los enterramientos; la cantidad de recursos financiero, humano, de tiempo. Recordemos que esto no es un hallazgo fortuito, no es un hallazgo incidental. Llevamos allá más de 150 días seguidos con sus días y sus noches”, precisó.

En ese sentido, explicó que el plan regional de búsqueda de Medellín incluye a cerca de 6.000 desaparecidos, con una cifra de aproximadamente 500 personas específicamente en La Escombrera.

Otro aspecto importante es la necesidad de validar la información a través de un exhaustivo análisis forense. Por eso, Forero destacó que este proceso “no busca juzgar” o asignar culpabilidad, sino restaurar la dignidad de las víctimas, proporcionando respuestas a las familias que han buscado a sus seres queridos por años.

“Lo que haya que hacer por buscar a los desaparecidos de Colombia lo hacemos y esta es una prueba fehaciente. En La Escombrera tenemos otros sitios de interés forense, no solo ubicados en este polígono, sino en otro lugar. También hay que señalar que el área de hallazgo corresponde al polígono, pero no estaba definido en el punto inicial de la exploración que nosotros llamamos de mayor interés forense”, detalló.

Al respecto también habló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien afirmó que están “garantizando los derechos de todas las víctimas del conflicto armado”, porque también están buscando los desaparecidos de las Farc.

Sobre La Escombrera y las declaraciones del expresidente Uribe, dijo que la JEP "trabaja para las víctimas" y, también, respondió sobre los años que llevan las familias luchando pese a las acusaciones que han recibido.

“Nosotros trabajamos por las víctimas dentro de nuestro mandato constitucional y mi afirmación frente al negacionismo es que llevamos 22 años donde todas las buscadoras, sus organizaciones, decían que había cuerpos de desaparecidos en La Escombrera y durante 22 años fue negada esa versión. O sea, a las víctimas siempre se les dijo que no, que estaban locas, incluso que estaban desenfocadas, que eso no era verdad”, comentó.

Además, indicó que han avanzado en unas investigaciones “muy fuertes” contra las antiguas Farc por el tema de reclutamiento de menores y violencia sexual”.