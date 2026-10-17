“La pelea no va a ser con la izquierda, sino entre la derecha”: advierten sobre futuras elecciones

Las marchas convocadas por sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro dejaron señales sobre el panorama político de Colombia de cara a las elecciones regionales de octubre de 2027. Para el analista Pedro Medellín, la movilización fue débil en términos argumentativos y mostró que Petro busca asumir el liderazgo de la oposición, mientras la disputa electoral podría concentrarse en las diferencias entre sectores de derecha.

En entrevista con Blu Radio, Medellín afirmó que esperaba una movilización con mayores argumentos contra el Gobierno de Abelardo De la Espriella. También destacó que Petro encabezara la jornada, mientras Iván Cepeda no apareció como figura central.

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“Me pareció muy interesante: el líder que aparece es Petro, no es Iván Cepeda”, sostuvo. Para el analista, esa presencia envía un mensaje sobre quién busca dirigir a la oposición en el camino hacia las próximas elecciones.

¿Por qué Pedro Medellín cuestionó las marchas del petrismo?

Medellín consideró que la convocatoria se produjo demasiado pronto, pues habían transcurrido cerca de dos meses desde la llegada del nuevo Gobierno. A su juicio, la oposición no presentó motivos concretos para protestar contra reformas, medidas o decisiones de la administración.

El analista comparó la jornada con un partido amistoso de preparación y señaló que, aunque las estimaciones mencionadas en la entrevista situaron la asistencia entre 60.000 y 100.000 personas, la movilización no representó una demostración contundente de fuerza política.

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Además, mencionó el contexto de denuncias y cuestionamientos que, en su opinión, dificultaba que la oposición presentara un discurso sólido contra el Gobierno.

Manifestaciones hoy en Bogotá. Personas aglomeradas en la plaza de Bolívar. Foto: Blu Radio.

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¿La disputa electoral de 2027 será entre sectores de derecha?

Para Medellín, uno de los principales mensajes de la jornada es que la competencia por el poder regional podría enfrentar a distintas corrientes de derecha, más que concentrarse exclusivamente en la oposición de izquierda. “La pelea no va a ser con la izquierda, no, sino que la pelea va a ser entre la derecha”, afirmó.

En ese escenario, mencionó a Federico Gutiérrez, Manuel Villa y Sebastián López como figuras que podrían tener protagonismo electoral en Medellín. También planteó que una división entre candidaturas de derecha podría abrir espacio para otras fuerzas políticas.

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¿Qué papel podría tener Petro en las elecciones regionales?

Medellín no descartó que Iván Cepeda aspire a la Alcaldía de Bogotá y señaló que una eventual candidatura de Petro o una mayor intervención suya en la campaña podría cambiar el panorama de la izquierda.

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El analista también advirtió que será necesario observar cómo se organizan los partidos y qué decisiones toman frente a la agenda legislativa y las candidaturas regionales, en una contienda que definirá alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas en octubre de 2027.