"¿Puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre?": María José Pizarro

Crece la polémica a nivel nacional tras el retiro de varias imágenes del Museo Nacional, en Bogotá, por petición del Ministerio de Cultura, entre esas, las de Carlos Pizarro y varios objetos personales que posaban en este recinto tras un mandato directo del presidente Abelardo De La Espriella porque “promovía el terrorismo”.

“A mí me parece que la apología al terrorismo es cuando ves en campaña a Abelardo De La Espriella diciendo que él sí habría sido un paramilitar de verdad. Eso es apología al terrorismo, no reivindicar a quienes firmaron la paz y a quienes le abrieron una opción de paz a Colombia (…) La persona que había allanado ese camino, que en ese momento era Carlos Pizarro, fue asesinado 48 días después de firmar la paz, sí, siendo candidato presidencial”, criticó María José Pizarro, en diálogo con Recap de Blu Radio, cuestionando la expresión a “la historia del país”.

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Según explicó, el sombrero de Carlos Pizarro fue utilizado como símbolo de paz y hace parte de la memoria de un proceso político que transformó la historia contemporánea colombiana. Pizarro expresó preocupación por su seguridad y la de sus familiares, al recordar el asesinato de su padre, antiguo comandante del M-19 y candidato presidencial, ocurrido en 1990, después de la firma de un acuerdo de paz.

Carlos Pizarro Leongómez Foto: archivo El Espectador

“Vuelvo y repito, ¿qué es lo que van a seguir haciendo? Porque es que, vuelvo y te repito, para mí apología al terrorismo es caminar entre los cadáveres. (…) Mira, yo me fui al exilio muchos años, regresé hace 16 años a este país y con el compromiso de contribuir a la democracia, a la construcción de paz y a la reconciliación de Colombia. Voy, ¿puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre? Por defender mis ideas, por defender mis principios, por defender la memoria de mi padre”, puntualizó.



Pizarro anunció su participación en un plantón frente al Museo Nacional para rechazar las decisiones relacionadas con la exposición. Además, afirmó que la imagen de su padre continuará circulando en las calles y en las redes sociales. También insistió en que Colombia necesita fortalecer sus espacios de memoria y avanzar en el esclarecimiento del asesinato de su padre.

“Porque es a mí a la que le han dado la orden de desaparecer junto a la memoria y a la figura de mi padre. ¿Quiénes son los que tienen que— quiénes son los terroristas? ¿Los miles de personas que salieron a la calle a movilizarse el pasado miércoles? ¿Esos son los terroristas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué viene justo después de la decisión que ha tomado?”, añadió.