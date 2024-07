Nadia Blel, primera mujer en 175 años en presidir el Partido Conservador /

Previo al inicio del Foro Ideológico y Programático del Partido Conservador este jueves 25 de julio, el Directorio Nacional de ese partido se reunió para realizar la modificación de algunas de sus directivas y de su Presidencia, ya que el senador Efraín Cepeda decidió presentar su renuncia a la jefatura de la colectividad al haber sido elegido presidente del Congreso.

La elegida fue la senadora cartagenera Nadia Blel Scaff, quien es reconocida por haber liderado junto con varios congresistas el hundimiento de la reforma a la salud del Gobierno en el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Blel Scaff se convirtió en la primera mujer en liderar esta organización política en sus 175 años de historia.

“En ella he podido reconocer la disciplina de la mujer, la coherencia y sobre todo la convicción y pasión que le impregna a todo aquello en lo que cree. Doy fe de su liderazgo y de su criterio, para la muestra, todo el debate que con vehemencia promovió en la Comisión Séptima en contra de la terrible reforma a la salud. Si por falta de querer conciliar el Gobierno nacional con Nadia, con la bancada del Senado, hundimos la reforma a la salud, hubiera sido nefasta para el sistema de salud colombiano”, así reconoció el presidente del Congreso a su sucesora en la jefatura azul.

Los integrantes del partido reconocieron el papel importante que ha jugado la senadora Blel al haber presidido en dos ocasiones la Comisión Séptima y con la seguridad de que será elegida para un tercer periodo; así como su desempeño legislativo al haber hecho 57 debates de control político, 172 ponencias y presentado 139 proyectos de ley como autora y ha sacado adelante decenas de leyes de la República, de las cuales siete son de su autoría, en nueve se desempeñó como coordinadora ponente y el resto han sido en coautoría. Algunas de sus leyes más importantes fueron la normativa que prohíbe el asbesto en todo el país y la que creó el registro de abusadores sexuales.

“Creo en el papel transformador de la mujer, en su fuerza y su liderazgo y soy una convencida, de que somos las mujeres las llamadas a transformar la política y encauzar el rumbo de nuestro país [...] Presidente, no seré inferior al rumbo trazado en estos años. Defenderemos la independencia y sustentaremos con argumentos y responsabilidad nuestras posturas en el Congreso”, así se presentó públicamente la nueva presidenta conservadora.

Blel también le mandó un mensaje al Gobierno del presidente Petro: “Fortalecer nuestro partido es un imperativo y el camino es escuchar y no desconocer el sentir de nuestra militancia. En coherencia con ese propósito, no acompañaremos la mencionada Asamblea Nacional Constituyente, ni tampoco otro mecanismo que desconozca la ley y que, sin las discusiones necesarias, ponga en riesgo nuestra democracia. En esto, como en tantas otras cosas, del afán no queda sino el cansancio. Hoy más que nunca el país pide mesura y serenidad en el análisis de las iniciativas que se presenten ante el Congreso, y eso es precisamente lo que vamos a hacer”.

Nadia Blel es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra de España y especialista en Gerencia de Empresas Comerciales de la Universidad del Norte. En 2014 fue elegida senadora de la República por el Partido Conservador Colombiano y reelegida en el año 2018 y 2022, con la votación más alta de su partido y la quinta de todo el Senado.