No tengo ningún problema en asistir al Congreso: Claudia López

La alcaldesa Claudia López se pronunció en BLU Radio sobre los cuestionamientos del Centro Democrático por no asistir a un debate de control político al que fue citada en la Cámara de Representantes.

Publicidad

Según la alcaldesa, "no tiene ningún problema en asistir al Congreso".

"Yo feliz de estar en cualquier debate que me citen. Los congresistas tienen unas funciones y requisitos que cumplir en un debate. Además, me citan al tiempo en Senado y Cámara, aún no tengo el don de la ubicuidad. La citación del Senado estaba bien hecha y coincidía la hora. Cuando subsanen en la Cámara, vamos a la Cámara", explicó la mandataria de los bogotanos.

Lea también: Claudia López no asistirá a debate de control político en el Congreso

"Hacen un show mediático los amigos del Centro Democrático, pero es cuestión de que subsanen un error jurídico que tenían", afirmó López.

Publicidad

Vea aquí la entrevista completa:

Publicidad