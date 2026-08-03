"No tiene más bien que la media casa que le queda por derecho": Petro defiende a Verónica Alcocer

El presidente Gustavo Petro respondió a la polémica que se desató por la publicación de algunos audios en los que Eva Ferrerer, quien fue asesora de la primera dama Verónica Alcocer y consejera presidencial para la Reconciliación, lanza graves acusaciones contra Alcocer.

Las grabaciones, publicadas este sábado por la revista Semana, sugieren una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y manejo irregular de dineros en el círculo cercano a la Casa de Nariño. Petro, al referirse al caso, defendió a Alcocer.

"Mi exesposa no tiene más bien que la media casa que le queda por derecho, no pueden emplearse, no es cierta la calumnia de semana que debe ser respondida con acción penal", dijo el mandatario.

Ferrer en los audios dice directamente que "Verónica tiene de testaferros a varios primos", y denunció presuntas amenazas tras su salida del gobierno en 2023.



También dijo que el gasto de Verónica Alcocer sería de 50.000 euros mensuales y la señaló por tener, supuestamente, puestos en Ecopetrol.

"Salgo más pobre de lo que entre a la presidencia. No tengo ni mi familia, carro particular, motos o haciendas, no tengo inversiones en el exterior, tenía una casa y una cuenta bancaria, como me he separado e inicio divorcio, no tengo sino media casa en la que no viviré y una cuenta bancaria bloqueada y vigilada", agregó Petro.