“Nunca he votado ni votaré por Iván Duque”: Néstor Morales

“Voy a votar en la consulta del Centro Democrático y del Partido Conservador por Marta Lucía Ramírez. Soy el más interesado que gane Marta Lucía Ramírez. Se equivocan totalmente quienes creen que tengo algún interés. No votaré, no he votado y no votaría nunca por Iván Duque”, dijo.



“Cuando me ennovié con María Paula, mi esposa, Iván tenía 15 años. Lejos estaba yo de suponer que ese niño iba a ser candidato presidencial y mi esperanza es que una cosa no se mezcle con la otra. No han vivido juntos. Ellos no son hermanos cercanos. Mal haría en intentar hacerle campaña”, puntualizó.



Escuche aquí la declaración completa:

