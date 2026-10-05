Para ganar la guerra hay que ir por 2027 y 2030: Carlos Suárez sobre elecciones

El estratega de campaña de Abelardo De La Espriella y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, volvió a referirse a las elecciones de 2026, al asegurar que con la llegada a la Presidencia de Abelardo De La Espriella se ganó la batalla.

Sin embargo, Suárez también dijo que para ganar la guerra hay que ganar las elecciones regionales de 2027, donde se eligen alcaldes y gobernadores, y también los comicios de 2030, donde se elegirá un nuevo Congreso y un nuevo presidente.

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“El norte es: ganamos la batalla de 2026, pero para ganar la guerra hay que ir a por 2027 y 2030. La realidad es que al Tigre no lo eligió ninguna élite parasitaria enquistada en los poderes de pasillo de SIEMPRE, lo eligió el Pueblo soberano cansado de ellos”, señaló Suárez.

Es importante recordar que este pronunciamiento se da también en medio de algunas diferencias que se han presentado en la derecha.



El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien es cercano a Abelardo De La Espriella, tuvo algunos choques con el Centro Democrático.

Además, la exsenadora María Fernanda Cabal anunció su renuncia al Centro Democrático y se unió al Partido Republicano, conocido antes como La Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fue liderado en su momento por Rodolfo Hernández.

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Es importante recordar que, además, el presidente Abelardo De La Espriella contará con su propio partido para las elecciones de 2027, que es Defensores de la Patria.