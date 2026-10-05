Piden pérdida de investidura de María José Pizarro por presunto tráfico de influencias

Continúa la controversia alrededor del trámite de la reforma pensional. La veeduría ciudadana VERCONTROL pidió al Consejo de Estado estudiar una solicitud de pérdida de investidura contra la exsenadora María José Pizarro, al considerar que podría haberse configurado la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.

La solicitud fue presentada por Juan Carlos Calderón España, presidente de VERCONTROL, quien también promovió la demanda que terminó con la decisión de primera instancia del Consejo de Estado de decretar la pérdida de investidura del exsenador Iván Name, en una sentencia del pasado 25 de septiembre.

María José Pizarro Foto: cortesía

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Precisamente, la nueva solicitud parte de varios hechos mencionados en esa decisión. Según el fallo, Iván Name se ausentó de 14 de las 16 sesiones plenarias en las que se tramitó la reforma pensional, entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Durante la mayoría de esas sesiones, la plenaria fue presidida por María José Pizarro, quien en ese momento era primera vicepresidenta del Senado.

A esto se suma la declaración del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien aseguró que parte de la colaboración de Name con el trámite de la reforma consistió en dejarle la presidencia de las sesiones a Pizarro. Este elemento es utilizado ahora por la veeduría para solicitar que se determine si las actuaciones de la entonces senadora deben ser examinadas por el Consejo de Estado.



VERCONTROL sostiene que María José Pizarro pudo haber utilizado su condición de congresista y su posición al frente de las plenarias para impulsar la aprobación de la reforma pensional promovida por el Gobierno. Sin embargo, esta es la hipótesis planteada por la veeduría y no una conclusión de la justicia.

Por lo que, la organización pidió que se practiquen diferentes pruebas dentro del proceso, entre ellas los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla. La intención es que el Consejo de Estado determine qué ocurrió alrededor de las sesiones, cuál fue el papel de los involucrados y si existen elementos que puedan comprometer a la exsenadora.