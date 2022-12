Quiero ser presidenta, no un puesto de consolación: Marta Lucía Ramírez

A través de una carta, dirigida a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez pidió una reunión urgente de la coalición para hablar sobre los mecanismos para elegir rápidamente el candidato que los representará en las elecciones presidenciales de este año.

Precisamente, la candidata presidencial, en diálogo con Mañanas BLU, aseguró que ha pasado el tiempo y no ha habido una reunión para unificar conceptos, lo que llevó a la aparición de propuestas individuales que, a su juicio, no le hace bien a la coalición.

“Me da mucho miedo que esto (la coalición) se fracture por no tener la capacidad de sentarnos a definir juntos las condiciones de esta alianza”, explicó.

Dijo, además, que los expresidentes Uribe y Pastrana tienen la “gran responsabilidad” de que la coalición sea un éxito, pues fueron ellos quienes la crearon.

“Quienes estamos en este sector de la ‘centro – derecha’ tenemos claro que hay que sacara adelante a Colombia y por eso hay que definir la candidatura de este lado para poder expresar al país un cambio”, añadió.

Precisó que sigue siendo partidaria de una elección mediante consulta, por cuestión de tiempos, no porque esté en contra de un mecanismo de consulta. “Una consulta en marzo es muy tarde, porque entre ese mes y mayo no hay tiempo para unificar y consolidar la candidatura (…) No le tengo miedo a una consulta”, sentenció.

La exministra manifestó que la coalición no se puede permitir quedarse atrás frente a sus contendores, de quien dijo ya empiezan a tener una unidad para recorrer el país y ofrecer un plan de gobierno.



Puntualizó que tiene una gran responsabilidad con el futuro del país y con los “dos millones de votos” con los que cuenta su campaña. “Yo aspiro a ser presidenta de Colombia, creo que una mujer a la cabeza del Estado, como yo que tengo la experiencia y la garantía, le haría muy bien al país”, dijo.

“Yo no estoy acá en la feria para ver si me dan un ‘puestico’ de consolación o la vicepresidencia, o si me ofrecen dos ministerios. He dicho que quiero ser presidenta de Colombia en una alianza que le hará muy bien al país”, agregó.

Finalmente, dijo que no está en la alianza buscando “que la acomoden en la vicepresidencia”, que el objetivo de la coalición es otro, pensando y poniendo como primer lugar el futuro y bienestar de Colombia.



