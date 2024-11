Reforma política superó su segundo debate en la Cámara de Representantes

Luego de una sesión de más de 15 horas, la plenaria le dio el visto bueno a la reforma política. Dicho proyecto tiene tres pilares fundamentales como lo son la financiación 100% estatal; listas cerradas y bloqueadas con cremallera, con el fin de que que las mujeres integren igualitariamente las corporaciones públicas; y, por último, un cambio en la manera de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de una convocatoria pública, pero siendo elegidos igualmente por el Congreso de la República.

Frente a este último, se incluyó un nuevo requisito para ser magistrado, ahora se establece que no solo se tendrá la obligación de ser abogado, sino que de igual manera se debe tener un título de posgrado en derecho electoral o asignaturas afines.

El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el Gobierno se compromete a realizar una mesa técnica luego de esta primera vuelta para llegar a acuerdos con todos los partidos.

“Revisar con calma y buscar el mayor consenso posible con todos los partidos, incluso con los partidos que acuden a toda clase de mecanismo opuesto a reformar la política en Colombia. Buscamos esto con todos los partidos, los que nos han venido apoyando y los que no, esto tiene que ser parte de un acuerdo nacional. Una reforma política si no es con consenso no es posible sacarla adelante y esa es la convicción del Gobierno nacional. Démonos la oportunidad entre enero y febrero de hacer una mesa técnica con participación de partidos de gobierno, independientes y oposición. El Gobierno asume el compromiso con ustedes hoy en esta plenaria”, dijo Cristo.

Publicidad

Por otro lado, las listas cerradas y paritarias para las elecciones de corporaciones han generado bastante controversia. Sin embargo, con el fin de garantizar la democracia, se busca establecer un orden donde se harán elecciones primarias, en las que únicamente podrán participar afiliados a las colectividades.

Otro de los puntos se basa en los criterios para dar personería jurídica a los movimientos políticos, permitiéndoles este reconocimiento si logran tener un mínimo de afiliados equivalente al 0,2 % del censo electoral.

Publicidad

Aquí se les dará la posibilidad que postulen candidatos o listas a nivel territorial si tienen el 3 % del censo electoral de esa zona y a nivel nacional si sus afiliados equivalen al 1,5 % de los votos emitidos en las últimas elecciones a Senado.

Sin embargo, congresistas cómo Hernán Cadavid aseguran que dicho proyecto hace que se pierde la oportunidad de lograr una reforma política verdaderamente útil y, además, con esta se creará una proliferación de microempresas electorales, la eliminación de Grupos Significativos de Ciudadanos y, por último, no se corrige falencia de autoridades electorales.

El voto obligatorio que buscaba ser incorporado en este segundo debate no fue incluido durante la sesión. Recordemos que este es apenas el segundo debate de los ocho que tiene que cursar este proyecto.

"Los diferentes sectores políticos debatieron, fueron más de 15 horas de debate, pero vamos a seguir construyendo una reforma que le dé garantías a los diferentes sectores que la democracia. Se aprobó la financiación 100 % estatal, listas cerradas, bloqueadas con cremallera y participación en los partidos políticos con elecciones primarias, también se estableció un mecanismo diferente para elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Vamos a seguir discutiendo y construyendo una reforma con muchas garantías”, dijo el ponente Carlos Felipe Quintero.