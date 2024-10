Listas cerradas y bloqueadas: reforma política fue aprobada en primer debate

La reforma política inició su largo camino en la Cámara de Representantes , y hoy cursó con éxito su primer debate de los ocho que debe pasar para convertirse en ley de la República.

Entre los puntos fundamentales se encuentra la implementación de las listas cerradas y que los magistrados del CNE sean elegidos por el Congreso de la República, pero a través de convocatoria pública.

Sobre este último punto, el representante y ponente Carlos Felipe Quintero aseguró que “actualmente se eligen por medio de postulaciones que hacen los partidos y había una serie de tráfico de favores políticos, y lo que hemos eliminado es la postulación. Es decir, se mantiene la elección, pero se elimina la postulación tal como está ahora”, aseguró.

Sin embargo, la representante Catherine Juvinao se pronunció sobre este aspecto y afirmó que esta reforma no apuesta por una verdadera transformación del CNE: “Todos vemos que el presidente Petro se está quejando de que es una entidad politizada que persigue a contradictores, pero al mismo tiempo esta reforma no incluye una transformación en la manera en cómo se elige a los magistrados. Lo que hay que hacer es que el Congreso no los elija”.

Por otro lado, también se estipula la financiación 100 % estatal para las campañas, la cual será por medio de anticipos.

Otro de los puntos que se tocó fue el relacionado con las listas cerradas, que además propone que se conforme una lista cremallera, es decir, mujeres y hombres intercalados.

Es importante mencionar que varios representantes independientes solicitaron la inclusión de elecciones primarias obligatorias en cada partido como mecanismo de democracia interna.

El Gobierno argumenta que estas fomentarán proyectos colectivos en los partidos, permitirán un mayor control financiero, reducirán costos de campaña y fortalecerán la identidad ideológica de las organizaciones políticas.

Por último, Quintero aseguró que, por medio de esta reforma, también se busca implementar el voto obligatorio, que será propuesto en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.