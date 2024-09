Radicada nueva reforma política; mantiene funciones del CNE

Con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se radicó en el Congreso el nuevo proyecto de Reforma Política .

Se trata de un proyecto de acto legislativo de nueve artículos que busca cumplir el segundo punto de los acuerdos de paz con las Farc de 2016.

El ministro Cristo insistió que la iniciativa recoge las recomendaciones de la Misión Especial Electoral creada en el marco de los acuerdos en 2017 y busca combatir problemas como la personalización de la política, la fragmentación de los partidos, y la falta de transparencia en la financiación de campañas electorales.

Frente a temas como la democracia interna y la participación electoral de los partidos y movimientos políticos, el proyecto concibe garantizar y fortalecer la libre organización de partidos y movimientos políticos y la participación de los afiliados en las consultas internas e interpartidistas.

Adicionalmente, se concibe la participación en elecciones mediante listas cerradas y bloqueadas a partir de 2030.

Frente a la financiación de campañas , el proyecto concibe la prohibición de aportes por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, financiación, principalmente estatal, mediante anticipos y reposición de votos, así como la implementación del Registro Nacional de Proveedores Electorales para que las campañas electorales puedan adquirir bienes y servicios de quienes aparezcan en el registro, con excepción de las adquisiciones de mínima cuantía que defina el CNE.

Asimismo, establece que los anticipos se repartirán en un 50% igual a todos los partidos, 30%, según los resultados de las pasadas elecciones, 10% para listas que incluyan mujeres y 10% que incluyan jóvenes.

Según la iniciativa, el nuevo CNE estaría conformado por nueve magistrados por un periodo de seis (6) años, servidores públicos de carrera administrativa especial, los cuales serán elegidos por convocatoria pública organizada por la Rama Judicial a partir del 2026.

Para ello, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado elegirán tres integrantes cada uno mediante lista de elegibles y concurso de méritos.

No podrán ser elegidos quienes hayan ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o hayan sido candidatos a cargos elección popular en los últimos siete años.

Asimismo, durante los dos años posteriores a su retiro, los magistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos ni ser postulados a cargos de elección popular.

El ministro Cristo dejó claro que no se tocan las funciones de investigación administrativa del CNE .

“El proyecto no solamente conserva las facultades y competencias de la autoridad electoral, vuelvo y digo, sino que las fortalece para que tenga carácter no solamente administrativo, sino judicial, que eso es muy importante y quiero recalcar en eso para que quede absolutamente claro. Ahora, por lo demás, yo celebro que el Consejo Nacional Electoral, tan criticado en muchos años que yo he escuchado, ahora tenga a última hora tantos defensores y ya no tenga tantos malquerientes, sino tantos querientes en la democracia colombiana. Eso quiere decir que va avanzando y que podemos fortalecer un sistema electoral creíble”.

Entre las nuevas funciones, el CNE tendrá la competencia de vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas y revocar las candidaturas de personas inhabilitadas.