Reformas y BanRep: Petro revela temario que llevaría a una eventual Constituyente

El presidente Gustavo Petro reveló los temas y reformas que impulsaría en caso de sacar adelante una Asamblea Nacional Constituyente, tema que ha sido centro de sus discursos en los últimos meses.

Lo hizo en medio de una convocatoria a la ciudadanía a movilizarse este primero de mayo en todo el país, en una jornada que, según su mensaje en redes sociales, busca articular demandas económicas y sociales con la recolección de apoyos para una eventual Asamblea Nacional Constituyente.

Este 1 de Mayo nos vemos en la calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia



1. Contra el alza de la tasa de interés.



2. Para proclamar el poder ciudadano constituyente y recoger las firmas para entregar al Congreso el 20 de Julio… pic.twitter.com/uWTqunoBMw — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 24, 2026

Entre los puntos centrales de la convocatoria, Petro destacó la protesta “contra el alza de la tasa de interés”, así como la intención de “proclamar el poder ciudadano constituyente”.

Por eso, retomó el plan de recolectar firmas para presentar al Congreso el próximo 20 de julio una iniciativa de convocatoria a una constituyente que, según aclaró, “no cambiará la Constitución de 1991, sino le agregará y aclarará los textos que han sido bloqueados por sectores que no quieren el Estado Social de Derecho en Colombia”.



El mandatario enumeró una serie de reformas que, según él, deberían ser incorporadas o desarrolladas en ese escenario.

Una de ellas es la de la Salud, cuyo trámite quedó estancado en el Congreso. Petro propuso “quitar intermediarios corruptos y permitir la inmediata atención de la persona enferma”, además de fortalecer la red pública hospitalaria.

También insistió en la necesidad de aprobar la reforma pensional para “garantizar el derecho a la pensión a todas las personas que trabajen y cumplan con los tiempos y establecer el salario vital y móvil y reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad”.

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Siguiendo con las reformas, habló del sector de la Justicia con una intervención para “para acabar la impunidad”, manteniendo la Corte Constitucional, y ajustes al sistema político para “acabar la corrupción y el clientelismo” mediante un árbitro electoral independiente.

Su propuesta también incluye transformaciones económicas y sociales más amplias, como garantizar la “verdadera independencia del Banco de la República”, a propósito de las recientes peleas y tensiones que ha tenido con el gerente del emisor, Leonardo Villar.

“Se reformarán las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República que coordine la política anti inflacionaria en coherencia con el crecimiento económico y el empleo en el país”, escribió.