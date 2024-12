¿Remezón ministerial? Cristo dice que con caída de tributaria “se vienen renuncias”

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo ,dejó entrever que se avecinan cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. En declaraciones con medios de comunicación, Cristo aseguró que, tras el hundimiento de lareforma tributaria en el Congreso, “vienen las renuncias, viene la reorganización del gabinete y se tomarán las decisiones en el mes de enero”.

Reorganización ministerial a la vista

El jefe de la cartera del Interior enfatizó que estos ajustes en el equipo de Gobierno están previstos para el inicio del próximo año, aunque aclaró que no contempla renunciar a su cargo.

“Yo voy a estar allí hasta cuando el presidente lo decida”, afirmó. Además, pidió paciencia y respeto ante las decisiones que tome el mandatario en los próximos meses.

"El tema que me preguntan del presidente, hay que esperar las decisiones del presidente. Todos sabemos que al término de una legislatura y antes de comenzar la otra, y más este año que es un año electoral, de inhabilidades de quienes están ocupando no solamente ministerios, instituciones públicas, y aquí mismo en distintos escenarios de la política, pues vienen las renuncias, viene la organización del gabinete, ya lo había anunciado el presidente, obviamente es el que toma las decisiones y seguramente se tomarán en el mes de enero, a comienzos de año, para definir la última recta del Gobierno nacional, pero será el presidente mismo el que haga los anuncios", dijo

El trasfondo: la reforma tributaria

Cristo también se refirió al impacto del hundimiento de la reforma tributaria, una de las iniciativas clave del gobierno Petro, en las sesiones económicas del Congreso. Según el ministro, varios factores contribuyeron a esta derrota legislativa, entre ellos, una "actitud de varios líderes de bancada en contra de la iniciativa para propinarle un golpe político al Gobierno nacional".

El funcionario criticó que no se haya analizado adecuadamente la ponencia de la reforma y alertó sobre las consecuencias negativas de esta decisión, particularmente en la inversión pública en los territorios.

"Esto no se midió muy bien, como lo explicó el director de Planeación", recalcó.

Mensaje claro sobre su continuidad

En medio de rumores sobre su posible salida, Cristo fue tajante: "Yo no voy a renunciar, yo no sé por qué no me dejan pasar la Navidad y los aguinaldos tranquilos. No está contemplado, voy a estar ahí hasta que el presidente lo decida".