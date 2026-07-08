Rodrigo Lara a Iván Cepeda: "Grotescas y delirantes esas acusaciones de oposición"

Luego de que el senador electo Iván Cepeda, del Pacto Histórico, acusara que las acciones que ha tomado Abelardo De La Espriella y sus anuncios " type="text/html">estarían orientados en instaurar un "gobierno paramilitar" en Colombia, el próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió, en diálogo con RecapBlu, como "grotesca" la oposición que están haciendo sin aún empezar el gobierno.

"Es absolutamente grotesco y delirante esos términos en que el senador Cepeda y reelecto senador Cepeda encausa a la oposición. Mire, paramilitar es una fuerza armada paralela al Estado, paralela a un gobierno. Fuerzas armadas irregulares paralelas a este gobierno, pues han sido todos los grupos armados beneficiarios de la paz total", aseveró.

Lara elevó el tono de sus críticas al afirmar que la política bandera del presidente Gustavo Petro debilitó la capacidad institucional para enfrentar a las organizaciones criminales.

Iván Cepeda Foto: captura de pantalla

"La tal paz total es un falso proceso de paz que maniató al Estado, que maniató a la fuerza pública y que garantizó la impunidad de esas organizaciones", manifestó.



Frente a esos cuestionamientos, Lara respondió que las acusaciones buscan deslegitimar al Ejecutivo antes de iniciar su mandato y reiteró que el gobierno entrante ejercerá sus funciones con respaldo de la institucionalidad y del resultado electoral.

"es que el gobierno saliente no reconoce la elección y el resultado de las urnas. La expresión soberana de las urnas de los colombianos no es reconocida por el gobierno y cruzaron una línea infranqueable en una democracia y en un estado de derecho. Es muy grave, es muy grave. Eso demuestra el talante antidemocrático de esta izquierda, la izquierda de Cepeda y la izquierda de Petro, particularmente la de Cepeda, que es la más radical", añadió.