Rodrigo Lara anuncia protección para Angie Rodríguez

El anuncio se produce en medio de la transición de gobierno y en un contexto de creciente tensión política. Lara aseguró que, a partir del 7 de agosto, Rodríguez contará con un esquema de seguridad “real y efectivo”. Además, denunció un presunto intento de desviar más de un billón de pesos en recursos del Fondo de Adaptación.

La situación se agudiza tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente la gestión de Rodríguez, la calificó de “incompetente” y ordenó su salida inmediata de la entidad.

En la conversación también participó el director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco. De acuerdo con Lara, este contacto permitió confirmar la gravedad de las presiones internas que enfrenta la directora, quien se ha negado a autorizar el traslado de millonarios recursos.

Rodrigo Lara Restrepo. Foto: Suministrada El Espectador

El ministro designado sostuvo que esa negativa habría desencadenado órdenes que calificó como “espurias” desde la Presidencia, dirigidas a que otros funcionarios del Fondo de Adaptación desconozcan directrices orientadas a salvaguardar los recursos públicos.

El respaldo del nuevo gobierno a Rodríguez, añadió Lara, responde a una instrucción directa del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien pidió priorizar su protección. En ese sentido, también denunció que los actuales esquemas de seguridad estarían siendo “manipulados con criterio político” por la dirección vigente de la UNP, práctica que, aseguró, cesará con el inicio de la nueva administración.

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Mientras el gobierno saliente sostiene que la salida de Rodríguez obedece a cuestionamientos sobre su gestión, la administración entrante enmarca el caso como una defensa de la transparencia y el manejo adecuado de los recursos públicos.