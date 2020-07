Sandra Ramírez, senadora de Farc, niega reclutamientos forzados en la guerrilla

La parlamentaria Sandra Ramírez del partido Farc, quien fue compañera durante 24 años de alias ‘Tirofijo’, habló en Mañanas BLU de suy respondió a críticas por su cargo y respondió sobre el reclutamiento forzado, así como la violencia sexual contra integrantes de la guerrilla.

“Eso era una mentira”, aseguró la senadora Ramírez sobre el fenómeno del reclutamiento forzado.

“La guerrilla se convirtió en los campos en una alternativa de vida para los jóvenes, en una salida”, agregó.

Preguntada sobre los actos de resarcimiento a las víctimas, la parlamentaria contestó que: “La mejor obra de reparación a las víctimas es el acuerdo”.

La congresista consideró que preguntarle si había sido víctima de reclutamiento forzado es una ofensa.

“Eso es un irrespeto, voluntariamente ingresé”, contó.

“En ningún momento nadie me haló ni me llevó de la mano. Lo pido porque yo quería ser médico, quería estudiar Medicina. Quería ser como mi papá y no fue posible, no teníamos la solvencia económica y no hubo una ayuda del Gobierno ni el Estado”, sostuvo.

Frente a las violaciones denunciadas al interior de la organización subversiva, Ramírez dijo que se hizo una encuesta sobre las agresiones sexuales.

“Yo duré 35 años allá. Nos dimos a la tarea de hacer de verdad una encuesta. Yo no voy a decir que no se hayan presentado casos, pero casos muy drásticamente sancionados. Fueron lo mínimo”, sostuvo.

“Si hay casos, ahí está la JEP. Allá estamos todos compareciendo. Hay que llevarlos allá. Y allá aclaramos todo”, sostuvo.

