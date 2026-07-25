Sandra Suárez Pérez es la nueva Directora designada del Departamento de Prosperidad Social

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció a través de su cuenta en la red social X la designación de Sandra Suárez Pérez como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad que tendrá la tarea de liderar la política social del Gobierno entrante.

En su publicación, De La Espriella aseguró que la nueva directora asumirá el reto de convertir al DPS en una institución cercana, eficiente y transparente, enfocada en brindar oportunidades para que las familias superen la pobreza y reduzcan su dependencia de los subsidios estatales.

La prosperidad social se construye con liderazgo, transparencia y oportunidades reales para quienes más lo necesitan.



Me honra anunciar a Sandra Suárez como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social de la Patria Milagro.



Sandra ha dedicado su vida a impulsar el… pic.twitter.com/yLl1FsD12U — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 25, 2026

El mandatario electo resaltó la trayectoria académica y profesional de Suárez, quien es publicista, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard con énfasis en liderazgo y negociación, magíster en Neurociencia del ISEB de Barcelona y especialista en mercadeo y estudios políticos.



Asimismo, recordó que Sandra Suárez fue Alta Consejera Presidencial para los programas sociales del Plan Colombia, iniciativa que sirvió de base para la creación del actual Departamento de Prosperidad Social. También se desempeñó como ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y ha dirigido organizaciones públicas y privadas en Colombia y América Latina.

Tras conocerse su designación, el presidente electo afirmó que una de las principales prioridades de la nueva directora designada del DPS será garantizar el manejo responsable de los recursos públicos, fortalecer la transparencia en la asignación de subsidios y recuperar la confianza ciudadana en la entidad mediante buenas prácticas y criterios de mérito.

Finalmente, De La Espriella sostuvo en esa publicación que la llegada de Sandra Suárez al Departamento de Prosperidad Social representa un compromiso con las regiones, el fortalecimiento del liderazgo femenino y la construcción de oportunidades para las poblaciones más vulnerables del país.