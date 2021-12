"Seguirán viéndome como Daniela Franco, es inevitable": Ana Victoria Beltrán aspira al Congreso

La actriz Ana Victoria Beltrán , reconocida por su interpretación de la Daniela Franco en la producción 'Padres e hijos', se lanzó a la Cámara por el Nuevo Liberalismo con el número 107.

En entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, la artista habló sobre sus propuestas y de las razones por las que cree que su aspiración política será respaldada por los colombianos.

"Seguirán viéndome como Daniela Franco, es inevitable. Estuve en los almuerzos de muchísimos colombianos durante 17 años de mi vida, pero adicional a eso soy mujer . La gente estigmatiza y te encasilla solo en ese papel, pero siendo Ana Victoria Beltrán he logrado hacer muchas cosas por las mujeres por medio de la cultura, el arte y el entretenimiento. Imagínense lo que podría lograr en un lugar donde se puede hacer tanto por la sociedad", sostuvo.

"Daniela fue un personaje de odios y de amores, siempre va a generar esa controversia", complementó.

Ana Victoria Beltrán dijo que se considera una persona honesta y trabajadora, además aseguró que cuenta con la experiencia suficiente para lograr transformaciones sociales.

"Esta es la oportunidad de hacer algo, quiero ganarme la confianza con lo que puedo hacer", agregó la actriz, que manifestó además su intención de trabajar por por los niños y las mujeres colombianas a través del arte y la cultura.

"Me he preparado muchísimos años para este momento. Estoy dedicada a la docencia durante más de 15 años. He vivido de primera mano las necesidades de las mujeres y los niños. Me dije, tengo que hacer algo. Cuando el partido sacó las inscripciones dije, me voy a escribir", añadió.

"No necesariamente todos tienen que ser politólogos, hay personas calificadas que pueden hacer algo por el país", complementó.

Escuche a la actriz Ana Victoria Beltrán, candidata a la Cámara, en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: