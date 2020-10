Senadora María Guerra, positiva de COVID-19, manifestó preocupación por reunión que tuvo

La senadora María del Rosario Guerra, quien admitió que dio positivo de coronavirus, habló en Mañanas BLU sobre su condición de salud.

"No he tenido fiebre, ni tos ni ese malestar general fuerte. Gracias a Dios hasta ahora no. Cuando me informaron del resultado hice mi aislamiento en casa, he venido con todas las medidas de bioseguridad", declaró la congresista.

La parlamentaria dijo ignorar la forma en que se contagió y que la prueba de COVID-19 la efectuó de cara a un viaje que iba a realizar.

"Mi única preocupación es que el lunes estuve todo el día con un grupo de ponentes y coordinadores en el debate del presupuesto. Si bien todos guardamos el aislamiento y el distanciamiento, no me deja de preocupar por los que se interactuó", afirmó.

"Luego estuvo por la tarde en Plenaria, pero éramos muy pocas personas. Normalmente no me estoy parando de mi puesto", agregó.

Escuche a la senadora María del Rosario Guerra en entrevista con Mañanas BLU: