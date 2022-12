¿Son las elecciones regionales una de las mayores fuentes de corrupción?

Durante un evento en Cali, el fiscal (e) Fabio Espitia, aseguró que con la Constitución Política de 1991 “nació la principal fuente de corrupción en Colombia”, señalando que las elecciones regionales son uno de los mayores generadores de dicho fenómeno. Sobre las polémicas declaraciones, los juristas Juan Carlos Esguerra y Armando Novoa García opinaron en Mañanas BLU.

Esguerra, exministro de Justicia del gobierno Santos, opinó sobre la controversia y dijo que las elecciones regionales fueron un avance.

“Echarle la culpa de la corrupción a la Constitución de 1991, francamente me parece que es mirar las cosas muy superficial y equivocadamente”, indicó Esguerra.

“Corrupción ha habido siempre y la corrupción no es hija de la democracia. Hay factores democráticos que sirven para que se abuse de ellos y se generen casos de corrupción, eso es cierto, pero entonces lo que hay que combatir es la corrupción, no la democracia”, agregó.

“Combatir la corrupción es una tarea que, por ejemplo, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Ojalá dejaran de vencerse los términos en tantos casos por inacción”, sostuvo Esguerra.

“Nadie puede equiparar democracia a corrupción”, añadió.

Armando Novoa García, coordinador del grupo de asesores de la alianza democrática del M-19 para la Constituyente del 91, también contradijo al fiscal (e).

De acuerdo con el jurista, el problema de las elecciones locales tiene que ver con la falta de herramientas para controlar la financiación de las campañas.

“Con el respeto debido al señor fiscal me parece que sus comentarios son absolutamente superficiales y de un conocimiento del surgimiento histórico de estas instituciones que yo no me alcanzó a imaginar”, declaró Novoa.

