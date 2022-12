"Soy un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe": Iván Duque

El presidente Iván Duque habló en Mañanas BLU sobre la posibilidad de que el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez sea encarcelado.

“En política hay personas que generan amores, rechazos, hay personas que son controversiales”, dijo el mandatario al recalcar las dificultades de contestar a preguntas hipóteticas.

"Soy un creyente, he sido un creyente y seré siempre un creyente de la inocencia de Uribe", señaló.

"Quiero aprovechar la pregunta para decirle algo: yo he tenido la oportunidad en la vida de conocer, de tratar, de construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez y yo puedo decir que es una persona a la que la palabra ‘honorabilidad’ le caza en todos los comportamientos de su vida”, declaró.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 3, 2020

Duque dio su opinión sobre los resultados en materia de seguridad de las administraciones de Uribe, entre 2002 y 2010.

"Un presidente de la República que lo vimos encontrar un país en una situación muy difícil en términos de orden público. Claro que hay controversias, hay personas que quieren y malquieren, pero en esos ocho años el país recuperó una senda de seguridad, una senda de confianza que es incontrovertible", sostuvo.

El mandatario destacó que Uribe siempre se ha presentado ante las autoridades judiciales en el momento en que ha sido requerido.

"Él [Uribe] siempre se ha presentado a todos los llamados que le ha hecho la justicia. A todos. Y lo ha hecho siempre de frente. Creo que no hay un político más escrutado en la historia reciente del país", indicó.

Adicionalmente, el jefe de Estado dejó en claro que respeta la independencia de poderes.

"No puedo entrar a pronunciarme sobre los procesos que deben hacer las cortes o cómo hacerlos, porque ese no es mi fuero, pero lo que sí puedo decir es que Álvaro Uribe Vélez es una persona que a lo largo de su vida le ha demostrado a Colombia patriotismo y entrega.

El mandatario calificó como "triste", un posible escenario en que a las personas que lucharon por la seguridad "se les limite y cercenen sus derechos".

"Sería muy triste en una sociedad, esta sociedad colombiana, nosotros viéramos a quienes laceraron al país, después de tantos años, sin tener alguna condena, posando de adalides de la moral y que veamos a las personas que lucharon por la seguridad y por la legalidad en un proceso que les limite y les cercene sus derechos"

Escuche al presidente Iván Duque en entrevista con Mañanas BLU:

