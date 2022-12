UP y Colombia Humana planean fusionarse de cara a elecciones de 2019

BLU Radio conoció que los dirigentes de la Unión Patriótica y la Colombia Humana se han reunido en los últimos días, para discutir y revisar la propuesta de una eventual unión, del movimiento de Gustavo Petro y el de Aida Avella.

En la última reunión, el secretario general de la UP, Gabriel Becerra, manifestó al senador Petro su aprobación y agrado hacia esta propuesta, teniendo en cuenta que ambos sectores se verían beneficiados: Colombia Humana con la obtención de la personería para lanzar sus candidatos a las elecciones regionales de este año, y la Unión Patriótica con la presencia de un líder como Petro, principal representante de la oposición, en su dirección.



Fuentes cercanas a ambos movimientos políticos confirmaron a BLU Radio que la senadora Aida Avella fue quien puso la propuesta sobre la mesa y es una de las más interesadas en que se produzca un acuerdo.



En este encuentro también estuvo presente Jorge Rojas, precandidato a la Alcaldía de Bogotá que se encuentra recolectando firmas. Y aunque aún las diferencias con su líder, Gustavo Petro no se han solucionado, se dio este primer encuentro. Los dirigentes de la Colombia Humana no se reunían desde hace meses y cercanos aseguraron que el exalcalde estaba muy molesto con Rojas por no consultarlo antes de lanzarse.



Sin embargo, ahora que Hollman Morris está en un tiempo de reflexión tras el escándalo por las denuncias de su esposa, Petro se ha reunido con Jorge Rojas ya que sería su carta para la consulta interpartidista, en caso de que el concejal Morris de un paso al costado.

