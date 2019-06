Por: María Camila Roa, Blu Radio

Hay inconformidad por la presencia de los representantes de Juan Guaidó en la Asamblea General de la OEA. Actualmente Venezuela no tiene canciller, Gustavo Tarre fue aceptado como representante ante la Organización de Estados Americanos, pero no hay un ministro presente en la Asamblea.

Una vez inició la sesión, se manifestó que el presidente encargado Juan Guaidó envió una comisión presidida por Julio Borges para que él sea designado como el representante oficial para las votaciones de esta Asamblea y ahí inició la polémica.



Uruguay fue el país que tomó la medida más drástica y fue retirarse de la Asamblea General en todas sus sesiones, es decir, no firmarán ninguna declaración en esta edición 49, ni votarán en la elección de secretario general.

Vea también: Día clave en Medellín para definir la Secretaría General de la OEA en 2020

“Nos retiramos hoy pero no nos retiramos de la OEA, con cuya carta estamos profundamente comprometidos, nos retiramos de esta reunión, pero no renunciamos a lazos de hermandad y de fraternidad que nos unen a todos los países de la región. No somos ajenos a la situación en Venezuela, en Haití, Nicaragua, nos preocupan los fenómenos migratorios, nos preocupan mucho los muros con los que en vano se intenta resolver esas problemáticas”, dijo Ariel Bergamino, subsecretario de Relaciones Internacionales de Uruguay.

Publicidad

México no se retiró, pero dejó constancia de su inconformidad con el reconocimiento del representante del presidente encargado Juan Guaidó.

“México considera que las cartas credenciales presentadas por una delegación venezolana no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitida su participación en la Asamblea General, dado que no fueron expedidas por el Gobierno al que pretenden representar sino por los representantes de la Asamblea Nacional de su país, esto incluso fue aceptado por el propio consejo permanente que al aceptar la representación del señor Gustavo Tarre lo hizo como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela pero no de un Gobierno”, afirmó Luz Helena Baños, representante de México.

Le puede interesar: OEA alerta por enfrentamientos de grupos ilegales en Colombia

Gustavo Tarre respondió a la polémica y dijo que le extraña esta posición por parte de países como Uruguay y México.

“Julio Borges que encabeza la delegación es el representante del presidente Juan Guaidó, las delegaciones, en su mayoría, están encabezadas por cancilleres o por otros altos funcionarios que han sido designados como jefes de delegación. El caso de Bolivia no me extraña nada, el apoyo a la dictadura de Evo Morales no nos interesa, el caso de México y Uruguay nos extraña mucho que países que dicen ser democráticos asuman la defensa de la peor dictadura que existe en América Latina y el Gobierno más ladrón que existe en el mundo”, aseguró Tarre.

Publicidad

Bolivia, por su parte, indicó que no reconocerá ninguna decisión que se tome, mientras se reconozca a los representantes de Juan Guaidó como la presencia directa de Venezuela en la OEA.

undefined