Ya quedó instalado el retrato de Gustavo Petro en la Casa de Nariño: así es la obra

El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente este lunes 3 de agosto de 2026 su retrato presidencial, una obra que desde ahora integra el tradicional pasillo de los expresidentes en la Casa de Nariño. La pintura fue realizada por el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez y se convierte en la imagen institucional que representará al mandatario una vez concluya su periodo de Gobierno.

La develación se realizó a pocos días de finalizar su mandato y mantiene una tradición que durante los últimos gobiernos ha llevado a cada jefe de Estado a dejar un retrato oficial en la sede de la Presidencia de la República. La obra fue elaborada a partir de fotografías, por lo que no fue necesario que el mandatario posara para el artista.

¿Cómo es el retrato oficial de Gustavo Petro?

El retrato fue elaborado por Luis Jaime Rojas Rodríguez, artista que también es conocido por la obra 'Somos Invencibles', una pintura que generó controversia por retratar el sufrimiento de niños palestinos durante la guerra en Medio Oriente y que fue exhibida en la Casa de Nariño.

De acuerdo con las especificaciones del contrato, la pintura de Petro tiene unas dimensiones de 110 centímetros de alto por 80 centímetros de ancho y está centrada principalmente en el cuerpo, los brazos y el rostro del mandatario. Además, el Gobierno permitió que la obra pudiera incorporar elementos simbólicos, aunque no precisó cuáles serían.

El cuadro rpesidencial de Gustavo Petro X: gustavopetrourrego

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¿Cuánto costó el retrato de Gustavo Petro?

El costo del retrato fue de 75 millones de pesos, una cifra que Blu Radio ya había dado a conocer anteriormente al revelar los detalles del contrato firmado por el Gobierno para la elaboración de la obra.

El valor supera el de varios retratos presidenciales realizados en administraciones anteriores. Entre los costos conocidos se encuentran:



Álvaro Uribe Vélez (2010): 18,5 millones de pesos.

Juan Manuel Santos (2018): 23 millones de pesos.

Iván Duque (2022): 52 millones de pesos.

En el caso de Iván Duque, el retrato incluso tuvo que repetirse después de que la primera versión generara comentarios y burlas en redes sociales.

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¿Por qué los presidentes dejan un retrato en la Casa de Nariño?

La instalación del retrato presidencial forma parte de una tradición que se ha mantenido durante los últimos gobiernos y que busca conservar un registro visual de quienes han ocupado la Presidencia de Colombia.

Las obras permanecen exhibidas en el llamado pasillo de los presidentes, un espacio de la Casa de Nariño donde reposan retratos de los mandatarios del país, desde Simón Bolívar hasta el más reciente jefe de Estado que concluye su periodo.

Con la presentación realizada este lunes, el retrato de Gustavo Petro ya hace parte de esa galería oficial y permanecerá como uno de los registros históricos de su paso por la Presidencia de la República.