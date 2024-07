Yesid Reyes sobre 'fast track': "No es mala idea, no se salta el Congreso"

El presidente Gustavo Petro, pidió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plazo suplementario de siete años para implementar los Acuerdos de Paz en sus tres vertientes principales: reforma agraria, inclusión territorial y unificación del sistema judicial de verdad y reconciliación.

Petro dijo que esa triple reforma requerirá un pacto de Estado en Colombia, pero ante todo un decidido apoyo de la comunidad internacional, principalmente para financiar el costo que ha calculado en 50.000 millones de dólares, una cantidad que Colombia no tiene porque se encuentra endeudada.

En este sentido, lanzó una doble propuesta que requerirá del apoyo internacional: por un lado, reducir el llamado "riesgo país" de Colombia y permitir así un plan de reconstrucción en las zonas más marginadas similar a la que tuvo lugar en Europa con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial o en Corea del Sur tras la Guerra de Corea. En lugar de pedir dinero -razonó-, dijo que él opta por "potenciar la capacidad financiera del Estado colombiano".

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exministro de Justicia Yesid Reyes, habló sobre la posibilidad y sus efectos en materia de implementación.

De acuerdo con el exministro, no se trata de una mala idea, si se tienen en cuenta aspectos como las condiciones en que esto se dé.

"A mí no me parece una mala idea, porque una propuesta de un procedimiento legislativo especial respeta dos condiciones que que para mí son fundamentales y es la intervención del Congreso de la República. No, no se está proponiendo saltarse al Congreso de la República. Y segundo, respeta la intervención de la Corte Constitucional como el organismo jurisdiccional que tendría la potestad del deber realmente", dijo.

Sobre el fantasma del 'fast track', dijo que se trata de una figura abstracta que permite tramitar un grupo de iniciativas legislativas a través de un procedimiento que sustancialmente es más breve.

Escuche aquí la entrevista: