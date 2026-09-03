Alerta de EEUU para viajar a Cesar: Recap Blu, programa del 3 de septiembre de 2026

Actualizado: 3 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 3 de septiembre, en Recap Blu:
- Simón Mejía, alcalde de Guayabetal, habló sobre la emergencia provocada por las fuertes lluvias. Además, reveló que están trabajando para instalar un teleférico y así ayudar a la población.
- El senador Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, analizó la decisión de la colectividad de declararse en independencia frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella.
- Ower Jimmy Borda, autor de la acción de tutela, opinó sobre la decisión judicial que ordena frenar los bombardeos cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados.
- Estados Unidos emite nueva alerta de viaje para el Cesar por riesgo de ataques armados.
- La iniciativa de Independiente Medellín con reconocimiento facial para detener a los violentos en los estadios.