Álvaro Uribe analiza panorama electoral: Recap - programa completo del 19 de marzo de 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez analiza el panorama electoral de Colombia y lanza duras críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro en Recap Blu. En diálogo exclusivo, el líder del Centro Democrático aseguró que "Petro no tiene reparos para violar la ley" y enfatizó que la elección presidencial debe centrarse en necesidades estructurales como la seguridad y el empleo.

Uribe destacó las cualidades de Paloma Valencia, calificándola como una mujer "íntegra" y "estudiosa", quien se ganó su lugar mediante procesos internos y no por imposición personalista. Según el exmandatario, el país enfrenta una "polarización conceptual" frente a un gobierno que considera enemigo de la empresa privada.