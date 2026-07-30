Balance de la Cancillería Petro: Recap Blu, programa del 30 de julio de 2026

Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 30 de julio de 2026:



La canciller Rosa Villavicencio realizó un balance sobre el ministerio y lo que le deja a la próxima administración de De La Espriella.

sobre el ministerio y lo que le deja a la próxima administración de De La Espriella. Diego Torres, docente de la Universidad Nacional, habló sobre el ataque al representante estudiantil: más de 10 personas lo atacaron.

habló sobre el ataque al representante estudiantil: más de 10 personas lo atacaron. Solo falta el nombramiento de un ministerio para el próximo gobierno de Abelardo De La Espriella.

Ricardo Roa pidió perdón a Ecopetrol y dice que no saldrá del país tras dejar la compañía