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Balance de la Cancillería Petro: Recap Blu, programa del 30 de julio de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de los protagonistas y entrevistas exclusivas.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 30 de julio de 2026:

  • La canciller Rosa Villavicencio realizó un balance sobre el ministerio y lo que le deja a la próxima administración de De La Espriella.
  • Diego Torres, docente de la Universidad Nacional, habló sobre el ataque al representante estudiantil: más de 10 personas lo atacaron.
  • Solo falta el nombramiento de un ministerio para el próximo gobierno de Abelardo De La Espriella.
  • Ricardo Roa pidió perdón a Ecopetrol y dice que no saldrá del país tras dejar la compañía
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