¿Campaña de Cepeda reconocerá resultados?: Recap Blu, programa del 9 de junio de 2026

Actualizado: 10 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados este 9 de junio, en Recap Blu:
- Freno judicial a De la Espriella: El Tribunal de Bogotá le ordenó retirar en 24 horas la publicidad con símbolos patrios y le prohibió usar el lema "firmes por la patria".
- Desacato ciudadano y tutela: El candidato pidió a sus seguidores mantener los símbolos en redes sociales, mientras su defensa legal interpuso una contra-tutela y anunció denuncias contra el magistrado.
- Recta final presidencial: A menos de dos semanas de la segunda vuelta, este domingo cierran las campañas en plaza pública y se mantiene el desacuerdo entre De la Espriella y Cepeda para realizar un debate.
- Choque por compra de votos: De la Espriella acusó a políticos de la costa Caribe de comprar votos para Iván Cepeda; los señalados negaron los cargos y anunciaron demandas por calumnia.
- Investigación a Petro: La Comisión de Acusación abrió dos investigaciones disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política en sus redes sociales.
- Colombia campeona: La Selección Colombia Femenina se coronó campeona invicta de la Liga de Naciones de la Conmebol tras vencer 4-3 a Paraguay.