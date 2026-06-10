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¿Campaña de Cepeda reconocerá resultados?: Recap Blu, programa del 9 de junio de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados este 9 de junio, en Recap Blu:

  1. Freno judicial a De la Espriella: El Tribunal de Bogotá le ordenó retirar en 24 horas la publicidad con símbolos patrios y le prohibió usar el lema "firmes por la patria".
  2. Desacato ciudadano y tutela: El candidato pidió a sus seguidores mantener los símbolos en redes sociales, mientras su defensa legal interpuso una contra-tutela y anunció denuncias contra el magistrado.
  3. Recta final presidencial: A menos de dos semanas de la segunda vuelta, este domingo cierran las campañas en plaza pública y se mantiene el desacuerdo entre De la Espriella y Cepeda para realizar un debate.
  4. Choque por compra de votos: De la Espriella acusó a políticos de la costa Caribe de comprar votos para Iván Cepeda; los señalados negaron los cargos y anunciaron demandas por calumnia.
  5. Investigación a Petro: La Comisión de Acusación abrió dos investigaciones disciplinarias contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política en sus redes sociales.
  6. Colombia campeona: La Selección Colombia Femenina se coronó campeona invicta de la Liga de Naciones de la Conmebol tras vencer 4-3 a Paraguay.

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