Capturan presunto asesino de Roxana: Recap Blu, programa del 16 de septiembre de 2026

Actualizado: 16 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 16 de septiembre, en Recap Blu:
- El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, dio detalles sobre el caso de la menor encontrada en una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, pues fue capturado el presunto asesino de la menor, de 8 años.
- El exembajador Camilo Reyes analizó la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia y sus posibles implicaciones para el país.
- Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin Acosta, habló sobre los avances del proceso judicial y las últimas novedades del caso.
- Juan Guillermo Cuadrado fue presentado oficialmente en la sede de Millonarios como jugador del embajador.