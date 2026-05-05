Choque entre De La Espriella y Valencia: Recap - programa completo, 5 de mayo de 2026

Actualizado: 5 de may, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 5 de mayo:
- Nuevo choque entre candidatos presidenciales. De La Espriella señaló que no asistirá a un debate con Paloma Valencia, reiterando que ese espacio ya había sido propuesto y que ella no quiso. La senadora del Centro Democrático le respondió.
- El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el "juicio" aplicado por ELN a cuatro secuestrados y pidió liberarlos sin condiciones.
- Un hombre agredió a la recepcionista de un hotel en Medellín luego de que ella se negara a tener relaciones.
- Se conoció el primer capturado por el caso de la empresa Lili Pink luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía. Se trata de Walter Francisco Martínez.
- Arsenal es el primer finalista de la Champions League 2025-2026 después de eliminar al Atlético de Madrid.