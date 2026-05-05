Choque entre De La Espriella y Valencia: Recap - programa completo, 5 de mayo de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 5 de mayo:



Nuevo choque entre candidatos presidenciales. De La Espriella señaló que no asistirá a un debate con Paloma Valencia, reiterando que ese espacio ya había sido propuesto y que ella no quiso. La senadora del Centro Democrático le respondió.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el "juicio" aplicado por ELN a cuatro secuestrados y pidió liberarlos sin condiciones.

y pidió liberarlos sin condiciones. Un hombre agredió a la recepcionista de un hotel en Medellín luego de que ella se negara a tener relaciones.

luego de que ella se negara a tener relaciones. Se conoció el primer capturado por el caso de la empresa Lili Pink luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía. Se trata de Walter Francisco Martínez.

Arsenal es el primer finalista de la Champions League 2025-2026 después de eliminar al Atlético de Madrid.