En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente Antioquia
Lili Pink
Liga contra el Cáncer
Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Choque entre De La Espriella y Valencia: Recap - programa completo, 5 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 5 de mayo:

  • Nuevo choque entre candidatos presidenciales. De La Espriella señaló que no asistirá a un debate con Paloma Valencia, reiterando que ese espacio ya había sido propuesto y que ella no quiso. La senadora del Centro Democrático le respondió.
  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el "juicio" aplicado por ELN a cuatro secuestrados y pidió liberarlos sin condiciones.
  • Un hombre agredió a la recepcionista de un hotel en Medellín luego de que ella se negara a tener relaciones.
  • Se conoció el primer capturado por el caso de la empresa Lili Pink luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía. Se trata de Walter Francisco Martínez.
  • Arsenal es el primer finalista de la Champions League 2025-2026 después de eliminar al Atlético de Madrid.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad