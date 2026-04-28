¿Diferencias entre Paloma y Oviedo?: Recap - programa completo, 28 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 28 de abril:



Paloma Valencia recibe el respaldo del Partido Liberal y propone a Álvaro Uribe como posible ministro de Defensa, generando tensiones con Juan Daniel Oviedo. Aumento de casos de “falsos positivos” reportados por la JEP y cruce político entre Iván Cepeda y Valencia. Disidencias de las FARC reconocen atentados en el Cauca; continúan amenazas y violencia en la región suroccidental. Suspensión del traslado de recursos a Colpensiones y operativo contra red de contrabando en locales comerciales. Jennifer Pedraza revela más irregularidades en títulos falsos en la Fundación Universitaria San José. Partido épico entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich (5-4), con protagonismo de Luis Díaz en Champions League.