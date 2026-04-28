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¿Diferencias entre Paloma y Oviedo?: Recap - programa completo, 28 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 28 de abril:

  1. Paloma Valencia recibe el respaldo del Partido Liberal y propone a Álvaro Uribe como posible ministro de Defensa, generando tensiones con Juan Daniel Oviedo.
  2. Aumento de casos de “falsos positivos” reportados por la JEP y cruce político entre Iván Cepeda y Valencia.
  3. Disidencias de las FARC reconocen atentados en el Cauca; continúan amenazas y violencia en la región suroccidental.
  4. Suspensión del traslado de recursos a Colpensiones y operativo contra red de contrabando en locales comerciales.
  5. Jennifer Pedraza revela más irregularidades en títulos falsos en la Fundación Universitaria San José.
  6. Partido épico entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich (5-4), con protagonismo de Luis Díaz en Champions League.

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