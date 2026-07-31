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Gastos de congresistas para posesión presidencial: Recap Blu, programa del 31 de julio de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de los protagonistas y entrevistas exclusivas.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 31 de julio de 2026:

  • El secretario general del Senado, Diego González, aclaró que solo se cubrirá los tiquetes aéreos para los congresistas que viajen a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella, no a Barranquilla para el evento del senador Iván Cepeda.
  • El senador del Centro Democrático Andrés Forero habló sobre la relación que tendrá su partido con el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
  • Se conoce video de la principal señalada del caso de María Camila Potosí luego de ser capturada.
  • Adiós a la leyenda del Milan Franco Baresi: murió a los 66 años de edad.

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