Gastos de congresistas para posesión presidencial: Recap Blu, programa del 31 de julio de 2026

Actualizado: 31 de jul, 2026
Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 31 de julio de 2026:
- El secretario general del Senado, Diego González, aclaró que solo se cubrirá los tiquetes aéreos para los congresistas que viajen a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella, no a Barranquilla para el evento del senador Iván Cepeda.
- El senador del Centro Democrático Andrés Forero habló sobre la relación que tendrá su partido con el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
- Se conoce video de la principal señalada del caso de María Camila Potosí luego de ser capturada.
- Adiós a la leyenda del Milan Franco Baresi: murió a los 66 años de edad.