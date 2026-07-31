Gastos de congresistas para posesión presidencial: Recap Blu, programa del 31 de julio de 2026

Estos fueron los principales temas de Recap Blu este 31 de julio de 2026:



El secretario general del Senado, Diego González, aclaró que solo se cubrirá los tiquetes aéreos para los congresistas que viajen a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella, no a Barranquilla para el evento del senador Iván Cepeda.

para la posesión de Abelardo De La Espriella, no a Barranquilla para el evento del senador Iván Cepeda. El senador del Centro Democrático Andrés Forero habló sobre la relación que tendrá su partido con el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

sobre la relación que tendrá su partido con el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. Se conoce video de la principal señalada del caso de María Camila Potosí luego de ser capturada.

Adiós a la leyenda del Milan Franco Baresi: murió a los 66 años de edad.