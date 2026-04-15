Habla José Manuel Restrepo: Recap - programa completo, 15 de abril de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 15 de abril:



José Manuel Restrepo explicó las propuestas de un eventual Gobierno de Abelardo De La Espriella. También rajó la administración de Gustavo Petro y le contestó al exmandatario Álvaro Uribe sobre la situación con Paloma Valencia.

También rajó la administración de Gustavo Petro y le contestó al exmandatario Álvaro Uribe sobre la situación con Paloma Valencia. La Corte Suprema confirma absolución de Laura Moreno , implicada en el caso de Luis Colmenares.

, implicada en el caso de Luis Colmenares. Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud; será el quinto funcionario en este cargo durantre el Gobierno Petro.

será el quinto funcionario en este cargo durantre el Gobierno Petro. Los ecos del gol de Luis Díaz y la clasificación del Bayern a semis de la Champions League.

y la clasificación del Bayern a semis de la Champions League. Revocan medida de aseguramiento contra Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro