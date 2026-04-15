Habla José Manuel Restrepo: Recap - programa completo, 15 de abril de 2026

Actualizado: 15 de abr, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 15 de abril:
- José Manuel Restrepo explicó las propuestas de un eventual Gobierno de Abelardo De La Espriella. También rajó la administración de Gustavo Petro y le contestó al exmandatario Álvaro Uribe sobre la situación con Paloma Valencia.
- La Corte Suprema confirma absolución de Laura Moreno, implicada en el caso de Luis Colmenares.
- Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud; será el quinto funcionario en este cargo durantre el Gobierno Petro.
- Los ecos del gol de Luis Díaz y la clasificación del Bayern a semis de la Champions League.
- Revocan medida de aseguramiento contra Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro