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Habla José Manuel Restrepo: Recap - programa completo, 15 de abril de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 15 de abril:

  • José Manuel Restrepo explicó las propuestas de un eventual Gobierno de Abelardo De La Espriella. También rajó la administración de Gustavo Petro y le contestó al exmandatario Álvaro Uribe sobre la situación con Paloma Valencia.
  • La Corte Suprema confirma absolución de Laura Moreno, implicada en el caso de Luis Colmenares.
  • Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud; será el quinto funcionario en este cargo durantre el Gobierno Petro.
  • Los ecos del gol de Luis Díaz y la clasificación del Bayern a semis de la Champions League.
  • Revocan medida de aseguramiento contra Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro

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