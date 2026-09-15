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Inspección Polo Democrático Alternativo: Recap Blu, programa del 15 de septiembre de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

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Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados este 15 de septiembre, en Recap Blu:

  • Dijín inspeccionó sede del Polo Democrático Alternativo por investigación sobre financiación de consulta presidencial.
  • El senador Rafael Nieto opinó sobre las declaraciones del senador Enrique Gómez sobre el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pues los calificó de socialistas.
  • El abogado Juan Pablo Guanipa analizó la decisión de Alex Saab de declararse culpable y sus implicaciones.
  • Estados Unidos destina 52 millones de dólares a Colombia y otros tres países para combatir el narcotráfico.
  • Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía pidió condena de 37 años para acusados por muerte del joven estudiante.
  • Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana al perder en Brasil 2-0.

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