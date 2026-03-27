Levantan el paro minero en el Bajo Cauca: Recap programa completo, 27 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del viernes 27 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirma la habilitación de las vías en el Bajo Cauca tras 12 días de bloqueos y analiza los acuerdos entre mineros y el Gobierno Nacional. En esta entrevista para Recap Blu, el mandatario regional detalla cómo la intervención del ESMAD permitió recuperar la transitabilidad en la troncal Magdalena 2. Rendón cuestiona la financiación de las protestas, señalando posibles infiltraciones criminales debido al uso de armas hechizas y ataques a la misión médica.
- La asamblea de accionistas de Ecopetrol se convirtió en un escenario de rechazo contra Ricardo Roa. Bajo el grito de "fuera", asistentes y sindicatos cuestionaron su gestión y ética profesional. El panorama en la petrolera es complejo: por un lado, la imputación por tráfico de influencias contra su presidente y, por otro, el anuncio de la USO sobre la contratación de expertos internacionales para evaluar los riesgos de su continuidad.
- La Fiscalía General de la Nación activó un grupo de tareas especiales tras recibir 50 denuncias por presunto acoso sexual y laboral en medios de comunicación en tan solo tres días. Este equipo especializado, anunciado por la fiscal Luz Adriana Camargo, cuenta con expertas en violencias basadas en género, como la doctora Patricia Hernández.
- Se cumplen 90 días desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una operación que cambió el rumbo de Venezuela. En medio de este escenario, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha hecho un llamado público a la oración por la pareja, quienes permanecen recluidos en un centro federal de Nueva York.
- La disputa por la marca Frisby en Europa toma un giro inesperado. Un tribunal en Alicante revocó las medidas cautelares que impedían operar a la empresa española, permitiéndole avanzar con la apertura de locales en Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga.
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