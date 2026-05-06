MOE y las elecciones presidenciales: Recap - programa completo, 6 de mayo de 2026

Actualizado: 6 de may, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 6 de mayo:
- La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dio un parte de tranquilidad por los softwares que se usarán en elecciones.
- La Federación de Departamentos exige al ELN liberar a secuestrados y rechaza “juicio revolucionario”.
- La aerolínea española Plus Ultra suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia a partir del 2 de junio.
- Durante ocho minutos se suspendieron las operaciones en el aeropuerto El Dorado por la supuesta presencia de un dron que, según la Aerocivil, después fue descartada.
- El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, critica ausencia de delegados de Bogotá en mesas del Regiotram.
- La final de la Champions League será entre el Arsenal y el PSG.