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MOE y las elecciones presidenciales: Recap - programa completo, 6 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 6 de mayo:

  • La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dio un parte de tranquilidad por los softwares que se usarán en elecciones.
  • La Federación de Departamentos exige al ELN liberar a secuestrados y rechaza “juicio revolucionario”.
  • La aerolínea española Plus Ultra suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia a partir del 2 de junio.
  • Durante ocho minutos se suspendieron las operaciones en el aeropuerto El Dorado por la supuesta presencia de un dron que, según la Aerocivil, después fue descartada.
  • El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, critica ausencia de delegados de Bogotá en mesas del Regiotram.
  • La final de la Champions League será entre el Arsenal y el PSG.

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