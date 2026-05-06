MOE y las elecciones presidenciales: Recap - programa completo, 6 de mayo de 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 6 de mayo:



La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios , dio un parte de tranquilidad por los softwares que se usarán en elecciones.

, dio un parte de tranquilidad por los softwares que se usarán en elecciones. La Federación de Departamentos exige al ELN liberar a secuestrados y rechaza “juicio revolucionario”.

y rechaza “juicio revolucionario”. La aerolínea española Plus Ultra suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia a partir del 2 de junio.

Durante ocho minutos se suspendieron las operaciones en el aeropuerto El Dorado por la supuesta presencia de un dron que, según la Aerocivil, después fue descartada.

por la supuesta presencia de un dron que, según la Aerocivil, después fue descartada. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, critica ausencia de delegados de Bogotá en mesas del Regiotram .

. La final de la Champions League será entre el Arsenal y el PSG.