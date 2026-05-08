Murió Germán Vargas Lleras: Recap - programa completo, 8 de mayo de 2026

Actualizado: 8 de may, 2026
Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 8 de mayo:
- Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente, exministro y fundador del partido Cambio Radical.
- El expresidente Iván Duque, el exministro Mauricio Cárdenas, el representante Julio César Triana, el exalcalde Enrique Peñalosa y el representante Julián López recordaron el legado del exministro Vargas Lleras.
- Expresidentes y candidatos presidenciales reaccionaron a la muerte del político.
- La Fundación Santa Fe entregó detalles sobre la muerte de Vargas Lleras.
- Los atentados que marcaron a Vargas Lleras y le afectaron su mano izquierda.
- Las complicaciones de salud que tuvo Vargas Lleras en los últimos años y que lo obligaron a alejarse de la política.