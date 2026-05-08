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Murió Germán Vargas Lleras: Recap - programa completo, 8 de mayo de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Estos fueron los temas debatidos, analizados y explicados en Recap Blu este 8 de mayo:

  • Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente, exministro y fundador del partido Cambio Radical.
  • El expresidente Iván Duque, el exministro Mauricio Cárdenas, el representante Julio César Triana, el exalcalde Enrique Peñalosa y el representante Julián López recordaron el legado del exministro Vargas Lleras.
  • Expresidentes y candidatos presidenciales reaccionaron a la muerte del político.
  • La Fundación Santa Fe entregó detalles sobre la muerte de Vargas Lleras.
  • Los atentados que marcaron a Vargas Lleras y le afectaron su mano izquierda.
  • Las complicaciones de salud que tuvo Vargas Lleras en los últimos años y que lo obligaron a alejarse de la política.

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