Petro cuestiona avión accidentado de la FAC: Recap programa completo, 24 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del martes 24 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- El presidente Gustavo Petro cuestionó la antigüedad del avión de la FAC durante un consejo de ministros: "¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad?”.
- El exministro de Defensa Diego Molano le respondió al presidente Petro sobre la calidad de los aviones Hércules: "No son chatarra".
- El mandatario Gustavo Petro descarta salida de Ricardo Roa de Ecopetrol y vincula a la USO con el uribismo
- Consejo de Estado determinó que sanción contra Alex Flórez es ajustada a la legalidad tras insultar a policías en Cartagena en el 2022.
- Fiscalía ordena captura de 'Iván Márquez' y 6 cabecillas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
- La Selección Colombia afina detalles para su primer partido amistoso de marzo contra Croacia en Estados Unidos.