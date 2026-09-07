'Plan Marshall' para Chocó: Recap Blu, programa del 7 de septiembre de 2026

Actualizado: 7 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados este 7 de septiembre, en Recap Blu:
- El alcalde de la capital chocoana, Quibdó, Rafael Bolaños, ahondó el 'Plan Marshall' que busca el presidente Abelardo De La Espriella para recuperar el departamento luego del terremoto.
- El alcalde de Ábrago, Húber Sánchez, habló sobre el incendio forestal que acabó con más de 3.000 hectáreas en el municipio de Norte de Santander.
- El representante a la Cámara Daniel Briceño analizó la polémica generada por la caminata del presidente De La Espriella alrededor de los cuerpos.
- Condenan a 3 años de prisión a exsecretario de Fundación San José por títulos de Juliana Guerrero.
- La ministra de Salud pide a la Fiscalía investigar audio en el que se habla de supuestos cobros a su nombre.