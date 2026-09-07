"Lo primero que mencionó el presidente fue la seguridad": alcalde de Quibdó sobre reconstrucción

La seguridad será uno de los ejes principales del plan de reconstrucción de Quibdó y del departamento del Chocó tras el terremoto del 10 de agosto. Así lo aseguró el alcalde de la capital chocoana, Rafael Bolaños, quien reveló en entrevista con Recap Blu que este fue precisamente el primer punto mencionado por el presidente Abelardo De La Espriella durante la presentación del denominado Plan Marshall para la región.

“Debo mencionar que el presidente lo primero que mencionó del plan fue la seguridad”, afirmó Bolaños, quien explicó que el mandatario manifestó su compromiso de trabajar para recuperar las condiciones de seguridad del departamento.

Bolaños sostuvo que la seguridad ha sido el reto más importante desde su llegada a la alcaldía y destacó que, con el acompañamiento de la fuerza pública y de la ciudadanía, se han logrado mejorar los índices de seguridad en la ciudad. Sin embargo, reconoció que todavía existen dificultades que requieren mayores esfuerzos de las autoridades.

Terremoto en Chocó Foto: AFP

El mandatario local insistió en que garantizar la seguridad es indispensable para que los demás proyectos de reconstrucción y desarrollo puedan avanzar.



“Sin seguridad no podemos tener desarrollo”, afirmó durante la entrevista, al explicar que la recuperación de Quibdó no puede limitarse a reparar las estructuras afectadas por el terremoto.

El alcalde también explicó que el Plan Marshall busca aprovechar la emergencia para solucionar problemas históricos del departamento. La iniciativa contempla proyectos relacionados con conectividad vial, emprendimientos, servicios públicos, turismo y otras áreas que, según Bolaños, pueden contribuir a cerrar las brechas que durante años han afectado al Chocó.

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También explicó que uno de los objetivos de la reconstrucción es que las nuevas casas sean sismorresistentes, mientras que el banco de materiales permitiría rehabilitar parcialmente algunas viviendas que todavía presentan zonas restringidas por los daños ocasionados por el terremoto.

“La seguridad es el reto más importante y debemos seguirla fortaleciendo en la ciudad”, concluyó.