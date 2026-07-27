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Polémica tras denuncias contra las hermanas Guerrero: Recap Blu, programa del 27 de julio 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jul, 2026

Aquí tiene los 5 temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 27 de julio:

  • Entrevista a Alejandro Ocampo: El senador explicó que el Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali, calificándola como una "payasada" y una provocación política.
  • Entrevista a Carlos Carrillo: El exdirector de la UNGRD desestimó las denuncias de Angie Rodríguez, tildándolas de "delirio" y "refrito", y anunció nuevas acciones legales por injuria y calumnia.
  • Escándalo de las hermanas Guerrero: La Fiscalía investiga a Juliana y Verónica Guerrero por presunto tráfico de influencias y el supuesto cobro de comisiones a empresarios para adjudicar contratos estatales.
  • Crisis en capacidades militares: Un informe revela que el Ejército necesita 25 billones de pesos para modernizarse y que el 50% de las aeronaves de la fuerza pública están fuera de servicio.
  • Traslado de la posesión presidencial: Se radicó la proposición para que la investidura de Abelardo De La Espriella se realice en Cali, en lugar del Cauca, por motivos de seguridad y actividad volcánica.

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