Polémica tras denuncias contra las hermanas Guerrero: Recap Blu, programa del 27 de julio 2026

Aquí tiene los 5 temas más importantes de esta emisión de Recap Blu este 27 de julio:

Entrevista a Alejandro Ocampo: El senador explicó que el Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali, calificándola como una "payasada" y una provocación política.

El senador explicó que el Pacto Histórico no asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali, calificándola como una "payasada" y una provocación política. Entrevista a Carlos Carrillo: El exdirector de la UNGRD desestimó las denuncias de Angie Rodríguez, tildándolas de "delirio" y "refrito", y anunció nuevas acciones legales por injuria y calumnia.

El exdirector de la UNGRD desestimó las denuncias de Angie Rodríguez, tildándolas de "delirio" y "refrito", y anunció nuevas acciones legales por injuria y calumnia. Escándalo de las hermanas Guerrero: La Fiscalía investiga a Juliana y Verónica Guerrero por presunto tráfico de influencias y el supuesto cobro de comisiones a empresarios para adjudicar contratos estatales.

La Fiscalía investiga a Juliana y Verónica Guerrero por presunto tráfico de influencias y el supuesto cobro de comisiones a empresarios para adjudicar contratos estatales. Crisis en capacidades militares: Un informe revela que el Ejército necesita 25 billones de pesos para modernizarse y que el 50% de las aeronaves de la fuerza pública están fuera de servicio.

Un informe revela que el Ejército necesita 25 billones de pesos para modernizarse y que el 50% de las aeronaves de la fuerza pública están fuera de servicio. Traslado de la posesión presidencial: Se radicó la proposición para que la investidura de Abelardo De La Espriella se realice en Cali, en lugar del Cauca, por motivos de seguridad y actividad volcánica.