¿Qué pasará con las EPS?: Recap Blu, programa del 9 de julio 2026

Actualizado: 9 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados este 9 de julio, en Recap Blu:
- Los primeros nombramientos y la paridad en el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella: Se analizan los preparativos para el cambio de mandato el 7 de agosto, destacando que aún quedan 7 ministerios por nombrar (entre ellos Salud, Minas y Trabajo) y que, por ley de paridad de 2024, al menos 6 de estos cargos deberán ser ocupados por mujeres.
- La alarmante crisis financiera y operativa de la Nueva EPS: La revelación de los estados financieros de 2023 y 2024 destapó pérdidas por 4.8 billones de pesos y pasivos superiores a los 22 billones. El gremio ACEMI advierte un deterioro inédito que golpea directamente a más de 10 millones de pacientes con demoras en citas y escasez de medicamentos.
- El nuevo y estricto modelo de vocería e información oficial: El gobierno entrante implementará un esquema de comunicación centralizado y exclusivo emulando el formato de la Casa Blanca, nombrando a Miller Soto y Carolina Gómez como los únicos portavoces oficiales autorizados para divulgar decisiones presidenciales y ministeriales.
- La propuesta de una histórica toma de posesión presidencial en Popayán: Abelardo de la Espriella planea romper la tradición y realizar su juramento del 7 de agosto dentro de una guarnición militar en Popayán para homenajear a la fuerza pública, lo que plantea un complejo reto logístico y legal que requiere la aprobación obligatoria de las plenarias del Congreso.
- El avance de Francia a semifinales y la previa de cuartos en el Mundial: En el ámbito deportivo, la selección francesa derrotó 2-0 a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista del torneo (por tercer mundial consecutivo), en una jornada marcada por la madura decisión de Kylian Mbappé de pedir el cambio tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo.