Ataque a sede de De La Espriella: Recap - programa completo 4 de junio de 2026

Actualizado: 4 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados este 4 de junio, en Recap Blu:
- Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, habló sobre el retiro de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente por parte de Gustavo Petro e Iván Cepeda.
- Denuncian que seguidores de Iván Cepeda lanzaron "arengas intimidantes" frente a sede de De La Espriella en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.
- El presidente Petro acusa a Estados Unidos de aliarse con "narcotraficantes" tras apoyo de Trump a De La Espriella.
- ¿Utilizaron RTVC para favorecer la campaña de Cepeda? Procuraduría investiga a Hollman Morris.
- El presidente Donald Trump estrecha el cerco a Cuba: Estados Unidos sancionó a Díaz-Canel, familia Castro y entidades del régimen.