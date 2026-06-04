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Ataque a sede de De La Espriella: Recap - programa completo 4 de junio de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Recap Blu con Sylvia Patiño y Lucas Sampedro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados este 4 de junio, en Recap Blu:

  • Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, habló sobre el retiro de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente por parte de Gustavo Petro e Iván Cepeda.
  • Denuncian que seguidores de Iván Cepeda lanzaron "arengas intimidantes" frente a sede de De La Espriella en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.
  • El presidente Petro acusa a Estados Unidos de aliarse con "narcotraficantes" tras apoyo de Trump a De La Espriella.
  • ¿Utilizaron RTVC para favorecer la campaña de Cepeda? Procuraduría investiga a Hollman Morris.
  • El presidente Donald Trump estrecha el cerco a Cuba: Estados Unidos sancionó a Díaz-Canel, familia Castro y entidades del régimen.
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