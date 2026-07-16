Se cae la zona binacional entre Colombia y Venezuela: Recap Blu, programa del 15 de julio 2026

Actualizado: 16 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados este 15 de julio en Recap Blu:
- Se cae la zona binacional entre Colombia y Venezuela, tras la decisión del gobierno entrante de desmontar este mecanismo de cooperación, lo que afectará los acuerdos económicos para comerciantes y campesinos de la frontera.
- Investigan un presunto caso de negligencia médica en Cartagena, luego de que una mujer diera a luz en plena calle frente a una clínica. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer responsabilidades.
- La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella genera polémica, debido a la propuesta de realizar la ceremonia en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar, como es tradición.
- Balance del Acuerdo de Paz y llamado al diálogo, con pronunciamientos del expresidente Juan Manuel Santos, la JEP, la Defensoría del Pueblo y exintegrantes de las FARC sobre la implementación del acuerdo y la necesidad de evitar la polarización.
- Homenaje y pedido de justicia por el joven colombiano Joan Sebastián Durán, cuyo caso fue uno de los temas internacionales destacados del programa, en medio de un velatón realizada en Bucaramanga.